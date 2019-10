Dopo vent'anni stabilizzati undici precari a Trapani

Contratto indeterminato per i lavoratori ex LSU in servizio negli enti camerali siciliani di Agrigento, Caltanissetta, Trapani ed Enna. Sottoscriveranno un contratto a tempo indeterminato. Nel dettaglio ad Agrigento sono 23, a Caltanissetta 41 e a Trapani 11.

Soddisfazione è stata espressa, come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dal Presidente di Unioncamere Sicilia e della Camera di Commercio di Trapani, Giuseppe Pace, che ha commentato la risoluzione della vicenda, resa possibile grazie all'approvazione di una norma da parte dell'Assemblea regionale.

