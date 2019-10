Accordo fra inquilini e proprietari a Trapani per calmierare gli affitti

Nuovo accordo fra inquilini e proprietari per calmierare il prezzo degli affitti a Trapani. Si tratta della seconda intesa raggiunta alla quale si aggiungono le associazioni dei proprietari e inquilini, Asppi, Uppi, Casamia e Ania. Gli inquilini, così come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, potranno stipulare contratti con la certezza di pagare un canone di locazione al di sotto dei valori di mercato ed ai proprietari di usufruire delle agevolazioni fiscali.

L'accordo offre infatti la possibilità ai locatori di usufruire delle agevolazioni fiscali al 10 per cento dell'imponibile del canone di affitto, nonché l'abbattimento dell'Imu e della Tasi al 75 per cento della base imponibile dovuta.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE