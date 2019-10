Trapani, arrivano due milioni per lavori nelle case ed impianti sportivi

«Partono dei lavori che nel complesso valgono oltre due milioni di euro, utili a risanare non solo un vecchio edificio abbandonato in pieno centro a Trapani, ma anche a realizzare due nuovi impianti sportivi nell'area di Fontanelle e in via Omero».

L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone si riferisce, in particolare, all'avvio del cantiere per la realizzazione di 24 nuovi alloggi sociali in via Pantelleria, da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Un evento “salutato” dall'esponente del governo regionale nel corso dell'incontro per il passaggio di consegne alla guida dell'Iacp tra l'uscente commissario Ettore Foti e il nuovo, Fabrizio Pandolfo, funzionario della stessa Regione siciliana.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE