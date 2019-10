Cresce l'attività portuale a Trapani, si avvia il traffico containers

MSC Luna scommette sul porto di Trapani e soprattutto sui suoi operatori che da anni lavorano per lo sviluppo dell'economia di questa città con dedizione. Con l'approdo oggi alle 12 della Motonave MSC Luna, proveniente dal porto libico di Al-Khoms, con 120 containers, di fatto hanno inizio i servizi internazionali regolari di linea dedicati al traffico containers da e per il porto di Trapani che sarà così collegato, con un servizio feeder (scarico da una nave e ricarico su un'altra più piccola) al porto di transhipment di Gioia Tauro e a diversi porti del Nordafrica.

Si intensifica dunque il traffico container nel porto del capoluogo, ritornando ad essere, così come lo è stato già nel periodo della costruzione del gasdotto Libia-Sicilia, porto di collegamento del Mediterraneo. ll gruppo armatoriale MSC ha annunciato infatti l'attivazione di scali nel porto siciliano con un servizio marittimo «feeder» e tra questi scali ha inserito Trapani.

Con questo servizio marittimo, Trapani entrerà così a far parte dell'importante network internazionale di trasporto marittimo della MSC, la seconda compagnia al mondo per importanza di traffico, permettendo a tutti gli operatori import-export della Sicilia occidentale di usufruire degli efficienti e affidabili servizi offerti dalla compagnia di navigazione ginevrina. L'intraprendenza di MSC (Mediterranean Shipping Company) e il determinato lavoro commerciale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in particolare del presidente Pasqualino Monti, permetteranno a Trapani e al suo porto di crescere ulteriormente in termini di traffico e visibilità.

