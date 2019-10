Ryanair potrebbe tornare a scommettere sull’aeroporto di Trapani-Birgi

Ryanair, la compagnia aerea low coast irlandese, sarebbe pronta a scommettere nuovamente su Trapani Birgi. È quanto venuto fuori dall'incontro di ieri mattina a Dublino e che, come riporta Laura Spanò in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, ha visto nuovamente di fronte da un lato: Salvatore Ombra ritornato ad essere presidente di Airgest da qualche settimana e con lui anche Michele Bufo, direttore generale di Airgest e dall'altro David O'Brien, Chief Commercial Officer e Gary Butler, altro responsabile commerciale della compagnia aerea Ryanair.

"Un incontro positivo che porterà risultati - ha affermato il presidente di Airgest - Ryanair vuole nuovamente scommettere su Trapani Birgi. Per oltre un'ora, abbiamo discusso di diversi temi e opportunità su ciò che loro possono fare per noi e noi per loro. Nella Winter 2020 ci saranno nuove rotte e con buone probabilità anche per la Summer Ryanair ne proporrà altre rispetto a quelle già annunciate".

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE