Tassa sui rifiuti, evasione fiscale dell'80% a Mazara

Evasione di circa l'80% della tassa sulla raccolta dei rifiuti, peggiorata sempre più negli anni. Basti pensare che nel 2015 l'evasione era solo del 50%. Praticamente negli ultimi anni la tassa è stata pagata da poco più del 20%.

Per scoprire gli evasori, come riporta Salvatore Giacalone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il Comune si affida ai controlli incrociati ma intende anche agevolare chi non ha pagato o non ha avuto la possibilità di pagare, con una rateizzazione. Per usufruire della dilazione nel pagamento, massimo per 18 mesi, ci sarà tempo fino al 30 settembre e riguardano "tributi locali non riscossi", quindi ancora non iscritti a ruolo e che ancora non sono gravati da azioni giudiziarie.

