Aeroporto di Trapani Birgi, Ombra: "Forte intesa con i sindacati"

Un incontro con i sindacati per guardare allo sviluppo dell'aeroporto di Trapani Birgi. «È stato un incontro di azione e comunione, per dare un forte impulso all’aeroporto di Trapani» è il commento del presidente di Airgest Salvatore Ombra, a margine del meeting che ha riunito, ieri mercoledì 11 settembre, la dirigenza dello scalo trapanese e i segretari provinciali confederali delle organizzazioni sindacali FilippoCutrona della CGIL Trapani, Leonardo La Piana e Massimo Santoro della CISL Palermo Trapani, Eugenio Tumbarello e Giuseppe Tumbarello della UIL Trapani e Mario Parrinello dell'UGL.

Sul tavolo di discussione lo sviluppo territoriale e le azioni di coinvolgimento di tutti gli stakeholder dell’aeroporto. Il presidente Salvatore Ombra ha spiegato che: «E' fondamentale un’azione sinergica che coinvolga anche le organizzazioni sindacali per garantire stabilità e sviluppo all’economia del territorio anche e sopratutto per il tramite dell’aeroporto. Bisogna quindi avviare un tavolo tecnico per verificare tutte le azioni concrete di coinvolgimento, anche economico, sia della parte pubblica che del privato».

I sindacati hanno mostrato assoluta disponibilità al progetto ricordando l’impegno sempre profuso per il superamento delle criticità che caratterizzano il territorio. In particolare CGIL, CISL, UIL hanno evidenziato il lavoro unitario svolto nella costruzione della piattaforma per lo sviluppo di Trapani, oggetto in queste settimane di dialogo con i comuni e i soggetti interessati al rilancio della provincia.

