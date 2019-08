Aeroporto di Trapani, Ombra: "Necessaria l'unione di intenti"

L'unione d'intenti è fondamentale per risollevare le sorti dell'aeroporto di Trapani Birgi. A sostenerlo il neopresidente Airgest Salvatore Ombra durante un incontro avuto ieri con il presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace.

Ma la riunione in Camera di Commercio è stata preceduta da un incontro con Lucia Di Fatta, dirigente generale dell'assessorato regionale al Turismo, per analizzare gli interventi da mettere in atto "in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi". Infine Ombra si è confrontato con presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno, sul ruolo economico dell'aeroporto.

