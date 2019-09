Ospedale di Trapani, più di 1 milione di euro per la ristrutturazione di due reparti

Un milione e mezzo di euro per il Programma triennale delle opere pubbliche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per gli anni 2019/2021. E' quanto disposto dal direttore generale Fabio Damiani. Due gli interventi riservati all'ospedale Sant'Antonio Abate.

Sono stati pianificati infatti i lavori per la riorganizzazione dell'Unità operativa di Chirurgia generale per l'importo di 310.000 euro e per la manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico della Risonanza magnetica nucleare per l'importo di 550.000 mila euro.

L'articolo completo di Giacomo Di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE