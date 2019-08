Gianformaggio direttore della chirurgia dell'ospedale Abate di Trapani

Carlo Gianformaggio, già direttore di Otorinolaringoiatria del'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, è stato nominato direttore del Dipartimento di Chirurgia. L'incarico che gli è stato affidato è per la durata di tre anni.

Il provvedimento del direttore generale Fabio Damiani, acquisiti i pareri del direttore sanitario Gioacchino Oddo e del direttore amministrativo Sergio Consagra, è stato dichiarato immediatamente esecutivo al fine di consentire all' Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza sanitaria. Il posto di direttore del Dipartimento di Chirurgia si era reso vacante a seguito del collocamento in quiescenza del titolare Lelio Brancato.

Si era così determinata la necessità di continuare ad assicurare la governance dell'Area chirurgica individuando un nuovo direttore per il Dipartimento che garantisse lo “svolgimento di funzioni complesse di orientamento, consulenza e supervisione, al fine di omogeneizzare protocolli e procedure delle diverse articolazioni aziendali di riferimento”.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE