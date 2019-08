Porto turistico di Marsala, da settembre al via i lavori

Iniziato il il conto alla rovescia per il tanto atteso avvio dei lavori per la realizzazione della “Marina di Marsala”, il porto turistico della Myr dell'ingegnere Massimo Ombra, cui è legato il futuro del turismo nautico a Marsala. L'inizio dei lavori, secondo quanto reso noto dal cronoprogramma della realizzazione del Porto Turistico che, secondo le intenzioni della MYR dovrebbe «cambiare il volto della città sotto il profilo turistico-commercial»”, è stato fissato al 1° settembre prossimo.

Per quella data sono infatti previsti, gli interventi tecnici propedeutici indicati dalla MYR, in sede regionale, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale dell'opera. Tutto ciò è quanto per altro emerso dall'ultima a riunione del Collegio di Vigilanza che, convocato dal sindaco Alberto Di Girolamo, si è tenuta a Marsala ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Prefettura di Trapani (dottoressa Daniela Carlino), della Regione Siciliana (dottor Aldo Guadagnino) e della Capitaneria di Porto di Marsala (tenente di vascello Carla Picardi), nonché della stessa MYR di Massimo Ombra e “Intercantieri Vittadello” di Padova (ingegneri Francesco Di Noto e Guglielmo Migliorino) e del dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Marsala, ingegnere Francesco Patti.

«Si tratta - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo - di un decisivo passo avanti sul fronte tecnico-amministrativo. Dalla programmazione temporale comunicata dalla MYR ed acquisita dal Collegio di Vigilanza, si ha finalmente la certezza dei successivi passi che condurranno al completamento dell'opera, che è stato ancora una volta, confermato per il febbraio del 2022».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

