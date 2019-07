Tari, a Trapani scattano riduzioni ed esenzioni per le famiglie a basso reddito

Tari meno cara per le famiglie a basso reddito. Lo ha deciso il Comune di Trapani e riguarda i cittadini che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene, a qualunque titolo, altri immobili diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza.

Dovranno essere residenti nel comune di Trapani da almeno 12 mesi e avere un Isee non superiore a 6.600 euro. L'agevolazione, così come riporta Vito Campo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è concessa su istanza, del contribuente che dovrà pagare la Tari, completa dell'Isee del richiedente, riferito all'anno precedente, da far pervenire all'ufficio Servizi sociali del Comune di Trapani dall'1 agosto al 10 ottobre di ogni anno.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE