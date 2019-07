Petrosino, crisi vitivinicola: ecco le proposte

I malumori e la rabbia della base del settore vitivinicolo locale (ben percepiti, lo scorso 5 luglio a Baglio Basile di Petrosino, nel corso dell'incontro con circa 500 agricoltori) saranno portati sul tavolo del confronto politico a livello regionale e nazionale dalla Cia Sicilia occidentale.

"La crisi del settore vitivinicolo siciliano - spiega una nota dell'organizzazione di categoria - sarà affrontata nei prossimi giorni alla Regione e al Ministero". La Cia, infatti, ha ottenuto l'apertura di un tavolo di crisi all'assessorato regionale Agricoltura che si terrà il 5 agosto a Palermo, mentre il 7 agosto, a Roma, al ministero delle Politiche Agricole, si terrà un incontro con il ministro Gian Marco Centinaio (Lega Nord), che seppur invitato ha disertato l'incontro di Petrosino.

"Chiediamo innanzitutto alla Regione - dice Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale - che questo tavolo non sia un appuntamento isolato ma che diventi permanente. Auspichiamo anche che in futuro possa essere aperto alle altre organizzazioni di rappresentanza e agli altri attori del comparto, in modo da formulare una proposta organica che sia un buon risultato per tutti. A livello nazionale serve un intervento politico che rimetta in gioco alcune regole del settore, puntando sull'equilibrio, sui controlli e sulla legalità".

La Cia, al tavolo di crisi regionale, ribadirà i 5 punti della sua proposta frutto del confronto con i produttori presenti a Baglio Basile. A cominciare dall'abbassamento delle rese per ettaro del vino da tavola da 500 a 250 quintali per riequilibrare il mercato e il reddito dei produttori, da nord a sud. Il tetto di 500 quintali e le super produzioni di alcune regioni del nord e centro Italia, ha causato un grande ammasso di prodotto, con il conseguente abbassamento dei prezzi, che oggi si attesta ancora sotto i 20 centesimi al litro.

