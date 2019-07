Crisi del vino siciliano, a Petrosino il confronto della Cia con Ministero e Regione

Il settore vitivinicolo siciliano è in crisi, tra grandi quantità di prodotto invenduto e prezzi di mercato al ribasso. In un confronto con Ministero e Regione, la Cia Sicilia Occidentale richiama l'attenzione dei produttori e delle cantine organizzando, per venerdì 5 luglio alle ore 18.00 al Baglio Basile di Petrosino, in provincia di Trapani, il convegno “Crisi vitivinicola: le proposte della Cia per rilanciare il settore”.

Al convegno interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, il dirigente generale dell’assessorato Dario Cartabellotta, il direttore dell’IRVO Vincenzo Cusumano, il deputato nazionale M5S della commissione Agricoltura Antonino Lombardo e il parlamentare europeo M5S Dino Giarrusso.

Poi ancora Pietro Di Leo, responsabile Gie Vino della Cia Sicilia, Gianfranco Maltese, referente per la Cia al Ceja e Antonio Parrinello, coordinatore del Comitato giovani agricoltori Marsala. Interverranno anche Antonio Rallo, presidente della Doc Sicilia e i presidenti di alcune importanti cantine sociali: Dino Taschetta (Colomba Bianca), Nicola Vinci (Europa), Salvatore Li Petri (Ermès). Al convegno sono stati invitati il ministro per le Politiche Agricole Centinaio e il presidente della Regione Musumeci.

Dopo il saluto del sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, e di Enzo Maggio della Cia Petrosino e la relazione di Nino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale, i lavori, presieduti da Rosa Castagna, presidente regionale della organizzazione, saranno aperti dal vicepresidente Matteo Paladino e saranno chiusi da Dino Scanavino, presidente nazionale della Cia.

