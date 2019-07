Castellammare del Golfo, la Regione avvia il ripristino della parete rocciosa

Al via i lavori per il ripristino della parete rocciosa sulla statale 187 che collega Castellammare del Golfo con la stazione ferroviaria. Il crollo della parete di tufo, all’altezza del chilometro 42,900 e avvenuto verosimilmente per effetto delle infiltrazioni d’acqua e per il carattere particolarmente friabile della roccia, ha provocato in questi mesi notevoli disagi alla mobilità.

I lavori, che dovrebbero concludersi nel giro di novanta giorni, sono seguiti dal Genio civile di Trapani, appositamente incaricato dal dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana. L’importo delle opere, che ammonta a circa 270mila euro, rientra nella dotazione di cui all’ordinanza 558 del dipartimento della Protezione civile nazionale, emanata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in molte regioni, tra cui la Sicilia, a partire dal mese di ottobre scorso.

«Nonostante la durata dei lavori sia stimata in un massimo di tre mesi - dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci - ci stiamo impegnando affinchè l’impresa possa concludere prima del previsto riducendo così al minimo i disagi per i cittadini e i turisti».

