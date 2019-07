Presenza di alghe a Castellammare del Golfo, l'Arpa assicura: "Non sono tossiche"

Psicosi alga tossica a Castellammare del Golfo. L'anomala e massiccia presenza di questi organismi vegetali sulla spiaggia Playa ha fatto scattare l'allarme tra i bagnanti ma a tranquillizzare tutti ci ha pensato l'Arpa.

Si tratta, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, di semplicissime e innocue alghe che al contatto non creano alcun fastidio, così come all'ambiente marino.

Non c'è nulla di tossico e l'amministrazione comunale sta già pensando ad eventuali operazioni di rimozione che comunque potranno avvenire solo se queste alghe andranno a depositarsi sulla spiaggia.

