Prezzo del vino, viticoltori trapanesi sul piede di guerra

I viticoltori del Trapanese hanno lanciato un grido d'allarme nel corso dell'assemblea indetta dalla Cia Sicilia occidentale evidenziando le difficoltà in cui si muove tutto il comparto.

La Cia, così come riporta Antonio Pizzo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha invece esposto le sue proposte, accogliendo, comunque, il malcontento dei viticoltori che con prezzi bassi (neppure 20 centesimi al litro) per il vino comune, non riescono più a tirare avanti.

Al convegno era stato invitato anche il ministro Gian Marco Centinaio che non ha partecipato. L'assenza è stata criticata dal sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

