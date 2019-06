Promozione turistica nel Trapanese, dieci comuni sottoscrivono un accordo

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e dieci Comuni della provincia di Trapani hanno siglato un accordo di collaborazione per l'avvio di un piano triennale di promozione territoriale finalizzato allo sviluppo dell'attrattività turistica della destinazione West Sicily.

L'intesa, così come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola (ed. Trapani) consentirà, nei prossimi mesi, di dare avvio ad un piano di promozione territoriale in maniera dettagliata con tutte le azioni da mettere in campo ed il relativo crono-programma. I Comuni aderenti dovranno trasferire al Distretto le risorse che, in base all'accordo sottoscritto, si sono impegnati a destinare alla realizzazione del piano di promozione territoriale.

