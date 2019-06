Anziani e disabili, l'Asp di Trapani proroga la gara di appalto: spesa di oltre 2 milioni

L'Asp di Trapani ha prorogato per un anno il contratto con la società "Medicasa Italia" per il servizio di assistenza e cure domiciliari per anziani, disabili e malati oncologici.

La proroga, fino al 27 maggio 2020, comporterà una spesa di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Il servizio viene garantito in tutto il territorio provinciale. La proroga è stata decisa dall'amministrazione da un lato per le «ragioni obiettive determinate dalla carenza di organico» e, dall'altro, per la «rappresentata necessità di assicurare la continuità del servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente».

L'articolo di Giacomo di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

