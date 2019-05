Marsala, bocciato il bilancio di previsione

Ancora un colpo a sorpresa per l'Amministrazione Di Girolamo: la Commissione Finanze, presieduta da Ignazio Cimiotta (Pd) ha espresso parere negativo sul Bilancio di Previsione inviato al Consiglio Comunale, alla vigilia del dibattito in aula.

Una autentica "doccia fredda" dal momento che la Commissione ha espresso il suo parere negativo dopo avere ascoltato i revisori dei conti e il vice sindaco Agostino Licari, che ha la delega al Bilancio. "Abbiamo letto attentamente gli atti trasmessi dall'Amministrazione comunale - dice a proposito il presidente Cimiotta - e ascoltato i relatori; alla fine, con la maggioranza dei componenti della Commissione astenuti, abbiamo trasmesso lo strumento finanziario al Consiglio comunale con il parere negativo".

Pare che il voto di astensione della maggior parte dei componenti della Commissione consiliare alle Finanze sia stato determinato dalla esigenza di chiarimenti su alcune voci e delle motivazioni di determinate scelte di spese che pare non abbiano convinto gli astenuti (l'astensionismo, secondo il regolamento comunale, si considera voto contrario) per cui il Bilancio in esame alla Commissione va ritenuto bocciato. La sua discussione a Sala delle Lapidi è prevista per domani, lunedì, e sarà possibile presentare eventuali emendamenti e sub-emendamenti. La Commissione ha apprezzato, comunque, la tempestività di trasmissione dello strumento finanziario, a differenza degli anni passati.

"Si tratta di una positiva inversione di rotta - tiene a sottolineare il presidente Cimiotta - rispetto a quando l'atto arrivava in Commissione all'ultimo momento". Amarezza e delusione ha manifestato, invece, il vice sindaco Agostino Licari, assessore al Bilancio, per la decisione della Commissione.

