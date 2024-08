Recuperato in mare un rostro della Battaglia delle Egadi - FOTO

Il mare che fu scenario della Battaglia delle Egadi continua a restituire tesori archeologici. La campagna di ricerche di agosto ha, infatti, consentito di recuperare un rostro in bronzo che si trovava su un fondale a circa 80 metri di profondità. Il reperto è stato recuperato dai subacquei della Society for documentation of submerged sites (Sdss), con l’ausilio della nave oceanografica da ricerca Hercules, che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, l’individuazione e il recupero di numerosi reperti riguardanti l’importante evento storico del III secolo a.C, che pose fine alla prima guerra punica fra romani e cartaginesi. Fu combattuta nel 241 avanti Cristo, a nord-ovest dell’isola di Levanzo, come intuì l'archeologo Sebastiano Tusa, contro corrente rispetto al pensiero comune del passato, tendente a riconoscere nella Cala Rossa di Favignana (rossa come il sangue dei soldati uccisi...) il luogo di quella battaglia.