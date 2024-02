Alcamo, i Clan Zero festeggiano un compleanno speciale: trent'anni di musica e successi

Hanno un compleanno speciale da festeggiare: quello della loro band, che oggi 15 febbraio, compie ben trent'anni. I Clan Zero, ovvero Ignazio La Colla (voce), Giovanni Ligotti (chitarra), Davide Coraci (basso), Ezio Butera (batteria), sono nati nel 1994 ad Alcamo e proprio nella città in cui tutto ha avuto inizio, stasera ripercorreranno la loro storia. Lo faranno con una esibizione dal vivo all'Alter Ego di via Tenente De Blasi, dove hanno mosso i primi passi quando non erano nemmeno maggiorenni. Lì il primo concerto della loro carriera, lì il concerto di trent'anni dopo.

Amore per la musica e passione per il rock, hanno permesso alla band di collezionare numerosi successi, partecipando anche a festival nazionali tra il 1998 e il 1999. Tra questi, il Festival di Napoli su Rete 4, con il brano «Cammello e Cruna». Tra il 2000 e il 2001 i Clan Zero si si sono affermati ulteriormente con due album, «000» e «001», quest'ultimo prodotto da Marco Guarnerio e Michele Monestiroli, che avevano già lavorato con gli 883. Dall'album è stato estratto il singolo «Miele», distribuito da Sony.