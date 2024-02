Da Alcamo a Tali e Quali, Francesca La Colla stupisce tutti e vola in finale

Vincitrice ieri della puntata conclusiva di Tali e Quali, Francesca ha ottenuto l’immediato passaggio alla finale assieme ai vincitori delle precedenti puntate, interpretando la cantautrice britannica Adele, con la canzone Rolling in the Deep. E si è aggiudicata il successo assoluto di quest’edizione del programma condotto da Carlo Conti. La giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta, nei panni di Beppe Grillo, ha valutato con il più alto apprezzamento la performance del talento alcamese in gara.

Non soltanto con De Gregori, ma anche al fianco di Zucchero, Antonello Venditti, Emma Marrone, Renato Zero, Elisa e Ligabue, Francesca La Colla, oggi quarantacinquenne, ha avuto modo, nel corso degli anni, di arricchire sul piano dell’esperienza la propria lunga, ormai ultraventennale gavetta nel difficile settore, caratterizzata da numerosi tour internazionali anche da solista e duettando in televisione e in concerti con altri artisti quali Marco Masini, Paolo Vallesi, Francesco Renga. Nel 2008 ha partecipato con successo alle selezioni di “X-Factor” con Morgan e, in anni precedenti, è stata anche finalista all’Accademia di Sanremo, vocalist per Roy Paci e Negrita. Nel 2022 è stata anche all’Eurovision con le registrazioni dei cori in studio per il duetto di Mika e Laura Pausini.

È docente della scuola di musica «Suonare Suonare» che ha sedi nei pressi di Roma, precisamente a Ostia e Fiumicino, e della scuola di canto, anche questa attiva nella Capitale, Centro Ottava.