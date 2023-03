A Salemi è morto Gaetano Maniaci, attore teatrale che amava raccontare barzellette

Lutto a Salemi: è morto Gaetano Maniaci, attore che ha recitato per tanti anni nella locale compagnia teatrale e conosciuto per le barzellette che, con costanza, regalava a tutti pubblicando video sul proprio profilo Facebook. Era malato da tempo e, nonostante ciò, continuava a regalare sorrisi a tutti e ad avere la battuta sempre pronta. Informatore scientifico (ha lavorato anche presso l'industria farmaceutica Menarini) aveva deciso di dedicare la sua vita al teatro.

Tante le barzellette estemporanee che raccontava, diversi i racconti in dialetto che proferiva e negli ultimi tempi era riuscito a saper irridere anche alla sua malattia. Con l'avvento dei social aveva deciso di raccontare le sue barzellette e gli aneddoti tramite Facebook, consapevole che avrebbe fatto sorridere molta più gente.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia e ricordarlo: «Oggi Salemi perde una grande persona, un uomo che fino alla fine ha anteposto il voler regalare sorrisi alla sua malattia. Pur sapendo benissimo cosa e con chi combatteva ci regalava barzellette, racconti e io terrò questa mia poesia letta da lui come un prezioso regalo. Grazie Gaetano Maniaci per il tuo esempio. Adesso fai sorridere gli angeli», scrive Giuseppe Lodato. E ancora, I Cummissi: «Non so quanti di voi/noi l'abbiano conosciuto, ma purtroppo devo annunciare la scomparsa del mio fraterno amico "Tanino" Gaetano Maniaci, da anni ormai in pensione dopo una lunga carriera come "cummisso" nelle file della Menarini Farmaceutici. Chi lo ha conosciuto ne ha apprezzato le caratteristiche di umanità, ironia ed il sorriso sempre sulle labbra. Io che l'ho avuto come compagno di scuola fin dai tempi del ginnasio e poi come compagno di appartamento per studenti universitari fuori sede a Palermo, lo ricorderò sempre da ragazzino, intento a zigzagare in sella al suo ciclomotore. Ciao Tano».

