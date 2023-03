"L'uomo col cappello", Paceco ricorda con una scultura Mauro Rostagno

È stata inaugurata oggi a Paceco, nel Trapanese, nella rotonda della via Sapone, l’opera scultorea “L’uomo col cappello”, in memoria del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, ucciso dalla mafia il 26 settembre 1988.

La scultura, realizzata dall’artista pacecoto Massimiliano Errera, è stata scoperta dall’amministrazione comunale di Paceco, in presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio.

La cerimonia è stata fissata per oggi, giorno della nascita di Mauro Rostagno che quest’anno avrebbe compiuto 81 anni. L’opera è stata acquisita dall’amministrazione “allo scopo di restituire in modo permanente alla cittadinanza l’immagine di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la verità e la Ggustizia”. L’opera, inoltre, è provvista di un codice Qrcode, che consentirà di leggere la storia di Mauro Rostagno dal sito istituzionale del Comune di Paceco.

“L’Amministrazione comunale ha valutato subito positivamente l’opportunità di acquisire un’opera d’arte per commemorare Rostagno – sottolinea il sindaco, Giuseppe Scarcella – e va dato merito al presidente del consiglio comunale, Gaetano Rosselli, che ha portato avanti questa iniziativa per arrivare alla collocazione della scultura a Paceco”.

