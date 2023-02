Trapani, due scuole porteranno il nome di Mauro Rostagno e Rita Atria

Stamattina il plesso di via Orti dell’istituto commerciale Giangiacomo Ciaccio Montalto è stato intitolato al giornalista e sociologo Mauro Rostagno, ucciso dalla mafia il 26 settembre 1988. Presenti la preside Anna Maria Sacco, il sindaco Giacomo Tranchida e Daria Castelli che, in rappresentanza dell’associazione «Ciao Mauro», ha ricordato agli studenti la figura di Rostagno. All’ingresso dell’istituto, l’artista Nanno Gandolfo ha raccontato il giornalista con una grande opera murale. Domani il plesso in Via dell’Angelo dello stesso istituto verrà intitolato a Rita Atria.

© Riproduzione riservata