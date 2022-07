Il Parco di Selinunte rimarrà aperto di notte nei week end: gli orari

Il Parco di Selinunte aperto di notte nei weekend di luglio. Sarà così possibile ammirare le rovine e i templi illuminati dalla Luna. Si tratta di una novità che farà piacere a tanti visitatori.

Gli orari notturni

Al Parco di Selinunte, tutti i sabati e le domeniche, si potrà entrare, oltre al consueto orario diurno, anche dalle 19,30 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23.

Le visite guidate

Ci sarà anche la possibilità di partecipare alla visita guidata di CoopCulture. L'orario di inizio è alle 21,30 e i visitatori si incammineranno verso la Collina Orientale per ascoltare storia e aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città. Poi si vedrà il Tempio E o Heraion, magnifico esempio dell’architettura dorica del V sec avanti Cristo, il Tempio F, struttura che risale alla metà del VI secolo avanti Cristo e il Tempio G che è tra i cinque templi greci più grandi.

Costo del biglietto

Il costo del biglietto per la visita in notturna al Parco archeologico di Selinunte è di 10 euro più l’ingresso al Parco. Visita gratuita per i bambini fino a 4 anni e prezzo ridotto di 4 euro fino a 17 anni a cui si aggiunge sempre l'ingresso al Parco.

