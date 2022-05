Cortometraggio internazionale a Mazara del Vallo, casting per trovare due donne e un uomo tunisini

Un cortometraggio internazionale verrà girato nelle prossime settimane a Mazara del Vallo. La pellicola, che racconta un fatto di cronaca avvenuto a Messina nel 2015, è del regista siciliano Fabio Schifilliti, prodotta da Arknoah di Francesco Torre. L'organizzazione sta ancora cercando persone come comparsa. Il titolo del cortometraggio e altri particolari verranno svelati nei prossimi giorni.

I profili cercati

Si cercano tre figure: una donna tunisina, intorno ai 55 anni, di costituzione robusta (esperienze di recitazione bene accette perché avrà un ruolo parlato); un’altra donna tunisina, sui 40 anni circa e preferibilmente di corporatura esile; infine, un uomo, dai tratti tunisini (non obbligatoriamente tunisino), intorno ai 60 anni e di corportura media.

Come presentare la candidatura

Le persone interessate, che possono provenire anche da altre zone e non solo da Mazara, dovranno inviare le foto e le caratteristiche entro il 12 maggio per una prima selezione all’indirizzo email: associazionearknoah@gmail.com. Chi avrà i requisiti previsti sarà contattato per un casting dal vivo. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 348 372 6982.

