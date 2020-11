Marsala, il museo degli arazzi sarà realtà: aggiudicato l’appalto

Dopo anni di attesa, con il rischio di non avere mai più il tanto atteso Museo degli Arazzi Fiamminghi, finalmente il via libera ai lavori di adattamento dell’ex Chiesa del Collegio di via Frisella, destinata ad essere sede del Museo degli Arazzi fiamminghi di Marsala, uno dei più prestigiosi tesori storici, artistici e culturali della città.

La gara d’appalto, per un importo di 3 milioni di euro, erogati dalla Regione, grazie all’azione dell’allora assessore regionale ai Beni Culturali, il marsalese Enzo Costa, è stata aggiudicata ad una impresa siciliana (di Gangi) che, già nei prossimi giorni comincerà i lavori nell’ex Chiesa di Marsala, dove saranno sistemati gli otto Arazzi Fiamminghi, donazione dell’arcivescovo di Messina, il marsalese Antonio Lombardo.

L'articolo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

