Archeologia a Calatafimi, nasce un centro didattico

Accordo tra il Comune e il parco archeologico di Segesta. Concesso dall’amministrazione comunale in comodato d’uso uno dei locali del museo archeologico ed antropologico, l’ex centro diurno per anziani.

Al suo interno nascerà un centro didattico e un deposito di reperti archeologici che sarà per l’appunto gestito e portato avanti dal parco archeologico. Si tratta dei locali di via Tiro a Segno per cui è stato sottoscritto e approvato lo schema di contratto per la loro concessione.

