Calatafimi, al via la rassegna di teatro amatoriale

Si è aperta con la commedia in tre atti «Trappole d'Amore» di Vito Mauro Pinizzotto che ne ha curato anche la regia, la Terza Rassegna Teatro Amatoriale «Premio Città di Calatafimi Segesta», organizzata dall'Associazione «Attori per Caso» con il patrocino del comune di Calatafimi Segesta. Di scena al cine teatro Alhambra gli «Amici del Teatro di Vittoria».

Una compagnia formata da un ottimo cast, affiatato che ha saputo dare ritmo a situazione e scene spesso statiche. Attori e attrici, senza mai annoiare il pubblico presente, generoso in fatto di applausi, ha saputo vivacizzare con grande verve la scena.

Le «Trappole» sono l'incubo di tutti, quelle «d'amore» poi, sappiamo che sono le più temute da tutti e così è stato anche per i protagonisti dello spettacolo di domenica sera all'Alhambra. Una commedia ricca di battute e colpi di scena con un finale che non vi sveliamo, perchè tutto da vedere. Nel complesso una buona recitazione, fluida e scorrevole. Per ciò che riguarda invece i signoli protagonisti, in tutto 17, tutti bravi, sicuramente, qualcuno ha saputo però rendere il proprio personaggio davvero reale per la naturalezza con la quale lo ha interpretato.

