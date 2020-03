Vacanze a Marsala per il giovane scienziato Zichittella

Inserito da “Forbes Magazine” (storica rivista Usa di economia e finanza) tra i 30 scienziati più influenti d'Europa, nel 2019, sotto i trent'anni d'età, nei giorni scorsi Guido Zichittella è tornato nella sua città per una breve vacanza. E qui è stato salutato come si conviene a chi da lustro al luogo in cui è nato e cresciuto. Su invito dell'amministrazione Di Girolamo, è stato ricevuto in Municipio.

Poi, è tornato anche nella scuola superiore dalla quale è uscito dieci anni fa, il Liceo scientifico «Pietro Ruggieri», per parlare agli studenti nell'aula magna. Non sono mancate le passeggiate nelle piazze e nelle vie del centro storico. In Municipio, il vicesindaco Agostino Licari gli ha espresso «parole d'encomio per il brillante e prestigioso percorso scientifico» e consegnato la Targa Città di Marsala. Presenti, per tributargli omaggio, anche gli assessori Clara Ruggieri e Rino Passalacqua.

Guido Zichittella vive e lavora a Zurigo, ma ha svolto gli studi universitari a Milano, dove, dopo la triennale al Politecnico, ha conseguito la laurea magistrale e il dottorato in Ingegneria chimica. Gli studi di Guido si sono, poi, concentrati sull'impiego del gas naturale quale elemento a metà strada tra il petrolio e le energie rinnovabili, dal quale estrarre le molecole di base comunemente usate dall'industria chimica per la produzione di svariati prodotti come la plastica, il carburante o i medicinali. Eppure era arrivato a Zurigo solo per svolgere un percorso Erasmus di sei mesi. Ma in Svizzera c'è ormai da sei anni.

