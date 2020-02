Santa Ninfa, auguri al maestro centenario

Il maestro in pensione Francesco Mauro, ex presidente della sezione di Santa Ninfa dell'Associazione nazionale reduci e combattenti, ha compiuto cento anni. Nato nel 1920, Francesco Mauro è stato insegnante di tante generazioni di studenti santaninfesi, come ha ricordato nel corso del suo intervento il sindaco Giuseppe Lombardino, il quale gli ha consegnato una targa ricordo a nome dell'amministrazione comunale e della città per avere conseguito il brillante traguardo.

Una sobria cerimonia di festeggiamento si è tenuta al circolo di cultura "Francesco Crispi".

