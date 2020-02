Mazara, nasce la consulta giovanile

Nasce in provincia di Trapani la Consulta Giovanile del Movimento Cristiano Lavoratori. L'annuncio è avvenuto durante una seduta del Consiglio provinciale di MCL, partecipata dal Vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero, che si è tenuta presso il Palazzo Vescovile.

Il Vescovo Mogavero ha aperto i lavori con una prolusione di grande valore sotto il profilo della pastorale giovanile e per l'esortazione a vivere la vita delle comunità locali con spirito di cittadinanza attiva. All'incontro presieduto da Ubaldo Augugliaro, Presidente provinciale di MCL Trapani, hanno partecipato il Vice Presidente regionale di MCL Giorgio D'Antoni e i rappresentanti dei gruppi giovani operanti nei Circoli MCL della provincia, i quali hanno manifestato i loro auspici con interventi che si pongono come base per una programmazione delle prossime attività.

Fanno parte della Consulta giovanile: Ylenia Accursio di Alcamo, Simone Caltagirone e Davide Cascio di Marsala, Caterina D'Antoni di Castelvetrano, Angelo Daidone di Trapani, Dario De Maria di Marsala, Anna Diodato e Valeria Gandolfo di Castelvetrano, Giorgia La Grutta di Marsala, Giorgina Manzotti di Castelvetrano, Giacoma Gloria Marino, Giorgio Marta, Aldo Mauro e Daniele Raccomandato tutti di vari Circoli di Marsala.

