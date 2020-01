Capitale della cultura italiana 2021, tra le candidate anche Trapani

Un po' a sorpresa anche Trapani si candida a Capitale italiana della cultura. Sono 43 città candidate per il 2021 ed il Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) ha comunicato che entro il 2 marzo devono essere presentati i dossier di candidatura.

Ma Trapani può competere con le altre città candidate? Il 2021 è l'anno delle Europeade ma da solo l'evento non può reggere tutta la candidatura. «Noi scontiamo come territorio - afferma il sindaco Giacomo Tranchida - il mancato riconoscimento nel 2018 quando si propose la città di Erice, con tutto il comprensorio dell'agro ericino e l'adesione quale partner tecnico anche di Trapani».

«Adesso vorremmo rilanciare la proposta per il 2021, sapendo, peraltro, che Trapani ospiterà Europeade, cioè farà incontrare i popoli europei al centro del Mediterraneo. Vorremmo focalizzare questo punto: la dimensione Mediterranea del nostro territorio - dice Tranchida - e il fatto che è sempre stato crocevia di incontri, di scambi commerciali e di cultura».

