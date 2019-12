Natale a Calatafimi Segesta, tra le novità anche il Presepe in carretto

Calatafimi Segesta in fermento per gli eventi natalizi. Tanti gli appuntamenti in programma organizzati dalle associazioni del luogo con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

Sarà il concerto "Percussions Ensemble" dell'Isituto Vito Fazio Allmayer la prima manifestazione in programma venerdì 6 dicembre. Protagonista indiscusso del programma il Villaggio di Babbo Natale che, insieme al Presepe Vivente, rappresenta uno degli eventi più attesi del Natale calatafimese. Non mancherà però, per gli appassionati di auto d’epoca e non solo, il Presepe in 500, quest’anno alla sua VII edizione.

Dal 20 dicembre, la città si arricchirà, ancora, dei mercatini di natale, siti in Corso Garibaldi, dove sarà possibile anche visitare la Mostra Iconografica della Madonna di Giubino e il “Presepe in carretto”, assoluta novità di quest'anno.

Non mancheranno, inoltre, i momenti di esilarante comicità, con la commedia “Onestamente disonesti” con Antonio Pandolfo e Marco Manera che si terrà il 20 dicembre presso il Teatro Alhambra in via XV Maggio.

L’intero programma è consultabile sulla pagina Facebook Calatafimi Segesta - Assessorato sport, turismo e spettacolo.

