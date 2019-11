Petrosino, polemiche per la cittadinanza alla Segre

È polemica, a Petrosino, sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Non per l'opportunità della decisione della giunta, comunque, ma per mancata condivisione con il Consiglio comunale.

A sollevare la polemica è il gruppo consiliare «Adesso il Futuro», che in una nota a firma di Vincenzo D'Alberti “plaude” alla delibera dell'amministrazione Giacalone, sottolineando che questa ha «prontamente recepito» la proposta avanzata proprio dall'opposizione. «Siamo felici che sia stata accolta dalla giunta» scrive D'Alberti, aggiungendo però: «Avremmo preferito che questo tema venisse affrontato anche dal massimo consesso civico.

La giunta è rappresentazione di una parte politica e temi come la lotta per l'uguaglianza e contro l'Antisemitismo fanno parte della storia della nostra comunità, da sempre inclusiva e contraria ad ogni forma di razzismo. Riteniamo l'operato della Giunta comunale poco corretto».

