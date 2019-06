Natura mediterranea e colori caraibici: a San Vito Lo Capo c'è il festival Mondo Sounds

É tutto pronto per Mondo Sounds, il festival che si terrà dal 28 al 30 giugno a San Vito lo Capo. Tre giorni di musica, spettacoli e concerti per celebrare le identità sonore del sud del mondo, tra la natura mediterranea e la spiaggia dai colori caraibici di San Vito Lo Capo.

Un fitto calendario di eventi, concerti e dj set si alternerà tra i tre palchi di Mondo Sounds. Tre diverse venues, in tre luoghi suggestivi del borgo marinaro, con differenti programmazioni e attività.

Un terzo palco si aggiunge alla già ricca programmazione di Mondo Sounds: Highlife Deck, un vero e proprio avamposto tropicale a ridosso della spiaggia caraibica di San Vito Lo Capo dove farsi trasportare dalle selezioni di alcuni dei migliori collettivi di dj siciliani e nazionali tra un bagno e l'altro, l'ingresso è gratuito.

Santuario Stage sarà il crocevia cittadino del festival, in piazza Santuario, centro nevralgico della vita San Vitese. Ospiterà artisti siciliani e internazionali dal tardo pomeriggio fino alle 22:30, anche gli spettacoli del Santuario Stage sono ad ingresso gratuito. Antropico Stage è il palco notturno di Mondo Sounds, poco distante dal centro cittadino consentirà di ballare fino a tarda notte sotto il cielo di San Vito. Il Campo Equestre Comunale verrà allestito in una veste inedita e trasformato in una location d'eccezione per ospitare i migliori dj e performer provenienti dai quattro angoli del pianeta.

ANTROPICO STAGE

(Campo Equestre)

28 giugno ore 22:30 - 03:00

Claudio Coccoluto • Auntie Flo • Silencio

29 giugno ore 22:30 - 03:00

Roni Size & Dynamite MC • Stoner & Ethik • Sound Butik

30 giugno ore 17:30 - 22:00

Chancha Via Circuito • LA YEGROS • DONATO

SANTUARIO STAGE

(Piazza Santuario)

Free Entry

28 giugno ore 18:00 - 22:30

Benin International Musical • Sergio Beercock • The Daggs

29 giugno ore 18:00 - 22:30

Dele Sosimi Afrobeat Orchestra • Tommaso Colliva (CALIBRO 35) djset • Matilde Politi & Simona Di Gregorio • Chris Obehi

30 giugno ore 22:30 - 00:00

Alessio Bondì & Band • Mondo Sounds Festival Closing Party

HIGHLIFE DECK

(Villetta Faro fronte Spiaggia)

Free Entry

28 giugno ore 14:00 - 18:00

Sound Butik • Tape

29 giugno ore 14:00 - 18:00

Onda Pacifica & Discomoderni • Silencio

30 giugno ore 13:00 - 17:00

Jungla EST • Democrazia Tropicale

© Riproduzione riservata