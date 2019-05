Gli studenti della scuola "Biagio Amico" fotografano il centro storico di Trapani

Una volta imparata la teoria, alla fine gli studenti dell'istituto Biagio Amico sono andati in giro per il centro storico di Trapani a fotografare i monumenti della città. Si è concluso così il progetto "Scatti e riscatti" promosso dall'istituto scolastico Biagio Amico in collaborazione con la Canon.

Nell'ambito dell'iniziativa, agli studenti è stata consegnata una macchina fotografica digitale, imparando così ad utilizzare le reflex. Dopodiché hanno fatto diverse ore di formazione in aula con il docente di fotografia Canon Mariano Bevilacqua.

"Il tutto nasce da un protocollo di intesa tra l'istituto Biagio Amico e la Canon. Abbiamo fatto diverse lezioni - ha spiegato Bevilacqua - culminate alla fine in questa uscita fotografica per permettere ai ragazzi di mettere in pratica ciò che hanno imparato".

