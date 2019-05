Trapani, meno spreco e più solidarietà: ecco il progetto "Condividiamo"

Presentato alla presenza del vescovo Domenico Mogavero il progetto «Condividiamo. Meno spreco alimentare. Più Solidarietà. Meno rifiuti», l'iniziativa socio-caritativa promossa all'Opera di Religione «Monsignor Gioacchino Di Leo», diretta da don Francesco Fiorino. La presentazione nella piccola e suggestiva Chiesa di San Giovanni al Boeo alla quale ha presenziato il vice sindaco Agostino Licari nonché i titolari degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa volta a venire incontro a quello che è il fabbisogno alimentare di un centinaio di famiglie che aumentano sempre più.

«L'iniziativa - ha sottolineato nel suo intervento il vescovo Mogavero - rientra in un programma di carattere culturale, non ha un valore pratico e completo ma suscita una condivisione, guardando i bisogni di chi sta male».

Il vescovo ha quindi condannato l'accanimento delle Istituzioni nei confronti del Volontariato il cui valore va esaltato in quanto «lavoro di chi si spende per far vivere gli altri». Poi l'intervento del vice sindaco Agostino Licari che ha ricordato come un miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo va sprecato creando un grave inquinamento ambientale.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE