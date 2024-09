Esce il film su Messina Denaro, il cinema del suo paese dice «no»: a Castelvetrano non sarà proiettato

Nella città natale di Matteo Messina Denaro non verrà proiettato il film «Iddu - L’ultimo padrino», che uscirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il 10 ottobre. Non ci sarà nemmeno l’anteprima del film, con ospiti gli attori e il regista.

Il proprietario del cinema «Marconi» nella città del boss e dei suoi familiari, è stato da sempre l’ex sindaco Antonino Vaccarino che venne arrestato e condannato per traffico di droga, morto tre anni fa a causa di complicazioni dovute al Covid. Adesso, a gestirlo è il figlio Salvatore che ha fatto sapere, non solo che non è interessato ad aprire l’anteprima a Castelvetrano e quindi di non aver fatto una richiesta allo staff, ma nemmeno a proiettare un film che come ha detto lo stesso: «Non interessa, non mi riguarda».

Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, appresa la notizia, ha risposto che cercherà di convincere i gestori per dare la possibilità a tutti di poter vedere il film. Il film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, racconta alcuni eventi della vita del boss mafioso catturato il 16 gennaio del 2023 dopo quasi trent’anni di latitanza e in particolare ai «pizzini» con i quali gestiva i propri affari. Un mondo che gli volteggia spericolatamente intorno e protegge il mistero tragico e farsesco della sua prolungata latitanza.