Il sindaco di Campobello di Mazara: «Voglio Iddu in una scuola»

Mentre il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione prova a portare a scuola il film «Iddu» su Matteo Messina Denaro, a Partinico il cinema Empire annuncia che offrirà lo spettacolo a prezzo ridotto a chi arriva da Castelvetrano. Sono in tanti ormai a mobilitarsi affinché anche i concittadini del boss morto di tumore lo scorso settembre possano vedere il film, dato che nell’unico cinema del paese, il Marconi del figlio dell’ex sindaco Antonio Vaccarino, non verrà proiettato. Il tutto in linea con un’esigenza avvertita anche dal presidente della Commissione Antimafia regionale, Antonello Cracolici, che ieri ha detto che occorre battersi per consentire ai castelvetranesi di vederlo.

(Nela foto uno dei protagonisti interpretato da Toni Servillo)

Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi