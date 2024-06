Solo in tarda serata, ieri, è stato rimosso l’aereo militare dalla pista dello scalo di Pantelleria. Il velivolo durante l’atterraggio ha forato uno pneumatico. Complicate le operazioni per poterlo spostare. Sono stati impegnati i vigili del fuoco e il personale in servizio nello scalo. Ieri fino a tardi lo scalo è rimasto chiuso. Oggi i voli da e per Pantelleria sono tornati regolari.