Pantelleria, problemi all'atterraggio per un aereo militare: aeroporto chiuso

Un aereo militare durante l’atterraggio a Pantelleria ha avuto un problema al carrello o forse ha forato uno pneumatico. Spetterà ai tecnici verificare cosa sia successo. Nessuno è rimasto ferito. Lo scalo dell’isola è rimasto chiuso per consentire le operazioni di sgombero della pista e l’aereo della compagnia Dat, diretto da Palermo a Pantelleria, ha fatto rientro nello scalo del capoluogo siciliano. Un ‘elicottero del 118, che doveva trasportare una paziente, è atterrato in un terreno dell’agro di Pantelleria.

Nello scalo dell’isola del Trapanese è scattato il piano d’emergenza e sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale in servizio nello scalo. «L’aereo è ancora in pista - dicono dallo scalo - e si aspetta di spostarlo per consentire la riapertura del traffico».