Cocaina da Catania a Marsala, quattro condannati e sette rinviati a giudizio

Sono stati condannati con rito abbreviato dal gup di Marsala quattro degli undici imputati coinvolti nell’operazione antidroga dei carabinieri «Fox» (blitz del 9 maggio 2023), che ha fatto luce su un traffico di cocaina da Catania verso Capo Boeo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ogni mese a Marsala sarebbero arrivati circa due chili di cocaina che avrebbero «inondato la città favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti».

Quattro anni e mezzo di carcere, più 24 mila euro di multa, è stata la pena inflitta dal gup al pregiudicato Vincenzo Fabio Licari, di Marsala, mentre a due anni, più 10 mila euro di multa, è stato condannato Agatino Lorenzo Abate, di Catania. Gli altri due condannati sono Riccardo Giacalone (1 anno e 8 mesi, e 4 mila euro di multa) e Carlo Frazzitta (un anno e mezzo e 9 mila euro di multa), entrambi di Marsala. Per Licari e Abate, il procuratore Fernando Asaro aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, mentre quattro anni erano stati invocati per Giacalone e 2 anni e 8 mesi per Frazzitta.