Incidente a Marsala, scontro tra uno scooter e una microcar vicino ad un liceo: coinvolti due studenti

Ancora un incidente a Marsala. A scontrarsi sono stati stamattina, prima del suono della campanella della scuola, una microcar e uno scooter, una vecchia Vespa special. A bordo di entrambi i mezzi c'erano due studenti. L'incidente è avvenuto in via Falcone, nei pressi dell'ingresso del liceo scientifico.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto stava svoltando a sinistra verso via Virgilio, mentre lo scooter proveniva in senso vietato. Lo scontro non è stato violento. I due studenti coinvolti sono una ragazza al volante della microcar e un ragazzo a bordo della Vespa.

Sul posto, inevitabilmente, il traffico è rimasto bloccato, in considerazione dell'orario e della vicinanza all'ingresso della scuola. Sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili urbani di Marsala che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e gestito il traffico.