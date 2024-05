Incidente a Marsala, scontro tra due auto e una moto: un uomo gravissimo in ospedale

Grave incidente a Marsala. Un uomo di 56 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Paolo Borsellino, dopo essere rimasto coinvolto in uno schianto tra il suo scooter e due auto, in via degli Atleti.

Secondo quanto ricostruito dal personale dell'Infortunistica della polizia municipale intervenuta sul posto, i tre mezzi si sarebbero scontrati su un cavalcavia. L'uomo è stato soccorso prima dagli automobilisti e dopo dai sanitari del 118.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.