L'operaio morto a Salemi, sit-in dei sindacati a Trapani: «Una giovane vita persa è una sconfitta per tutti»

Mentre la Procura di Marsala ha posto sottosequestro l'impianto Erg Wind Energy tra Castelvetrano e Salemi, dove sabato è morto l'operaio Giuseppe Carpinelli di 33 anni, di San Mauro dei Cavoti (Benevento) i carabinieri di Salemi indagano per accertare se all’interno del palo 3 sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza. L'impresa che aveva avuto in subappalto i lavori, stava eseguendo un potenziamento dell'impianto. Carpinelli operaio esperto, è precipitato da più di ottanta metri d’altezza per poi schiantarsi su una passerella di metallo, circa quaranta metri più sotto. Pare che nessun cavo di sicurezza – obbligatori per lavorazioni in altezza - ne abbia impedito o interrotto il volo. Intanto stamane sindacati in piazza a Trapani per chiedere più attenzione nei confronti dei lavoratori. La mobilitazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil Trapani.

«Abbiamo condiviso con il prefetto l’intento di attivare il tavolo sulla salute e sicurezza e approfondire ogni aspetto necessario per garantire la tutela della vita dei lavoratori. Siamo amareggiati e preoccupati le statistiche vedono gli infortuni in aumento e questo suggerisce che bisogna fare molto di più, come un piano strategico per la sicurezza dei lavoratori del territorio che coinvolga tutte le istituzioni competenti». A ribadirlo il segretario Cgil Trapani Enzo Palmeri, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino al termine dell'incontro con il Prefetto di Trapani Daniela Lupo sul tema della sicurezza sul lavoro.