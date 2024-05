La tragedia di Salemi: ecco per chi lavorava Giuseppe Carpinelli

La Ivpc service, l’azienda in cui lavorava l’operaio morto a Salemi, in provincia di Trapani, fa parte del Gruppo Ivpc con sede operativa a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, leader del settore delle energie rinnovabili per sviluppo, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di parchi eolici e fotovoltaici. Il marchio Ivpc è divenuto un brand internazionale, strutturato in 12 società, una delle quali è appunto la Ivpc service, costituita il 20 giugno 1995 e attualmente conta oltre 140 dipendenti. Si occupa di progettare e realizzare impianti per la produzione, la trasformazione, il trasporto, nonché la distribuzione e la vendita, di fonti rinnovabili di energia, a cui si aggiunge la relativa gestione e manutenzione degli impianti.