Incendio a Castellammare, ancora fuoco su monte Inici: in azione un canadair

Dopo una giornata di lavoro e quando si pensava di avere avuto ragione dell'incendio poco dopo la mezzanotte è ripreso il cammino del fuoco sulla montagna di Inici a Castellammare del Golfo. La zona attualmente interessata dall'incendio è la zona Firriato. La ripresa delle fiamme è avvenuta a causa del vento.

Le alte fiamme sulla montagna sono state visibili dall'abitato per tutta la notte. Un vero inferno di fuoco. Si tratta di zone non sono raggiungibili via terra. Sul posto guardie forestali, vigili del fuoco e l'associazione di protezione civile Firerescue.

L'incendio era divampato sulla montagna che sovrasta Castellammare del Golfo nella tarda mattina di martedì 7 maggio ed era stato domato solo intorno alle 20,15, con l'intervento di due canadair.

In nottata la ripresa del rogo. Stamane è arrivato a supporto del personale a terra un canadair. Al momento non è stata evacuata alcuna abitazione.